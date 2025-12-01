Naanod ni ‘Tino,’ napalgan

Laing patay’ng lawas ang na-ugkat sa may Villa Lara, Barangay Jubay, Lungsod sa Lilo-an tulo ka semana human sa pag-igo ni Bagyong Tino sa Sug-bo niadtong Nobiyembre 4.
Gikompirmar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Mangement Office (PDRRMO) nga nakit-an ang patay’ng lawas sa usa ka lalaki atol sa gihimong clearing operations sa Lunes, Disyembre 1, 2025.
Base sa impormasyon nga nakuha gikan sa Cebu People's Action Center (CPAC), giingong aksidenteng nakit-an sa backhoe operator ang patay nga lawas sa usa ka lalaki.
Gidugang niini nga kompirmadong taga Purok Nangka, Sitio Illaya, Barangay Cotcot, Lungsod sa Liloan ang maong residente nga giingong usa ka person with disability (PWD).
Subay sa gihimong pakisusi sa Liloan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), giingon’g nalubong na sa lapok ang lawas sa biktima human naanod sa baha niadtong panahon sa bagyo.
Sa kasamtangan, anaa sa pu-nerarya ang patay'ng lawas sa biktima ug gipaabot ang pamilya nga mo-claim niini. / ANV