Naapiki sa kuwarta; de lata ug body spray gi-shoplift

Tungod kay naapiki sa kwarta nga isustento sa iyang anak, usa ka amahan ang nabilanggo kay nangawat og mga de lata ug personal care item sulod sa usa ka dakong tindahan sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Lunes sa buntag, Mayo 18, 2026.
Si alyas Janny, 29, walay trabaho ug nagpuyo sa Barangay Capitol Site, nagtingkagol sa detention cell sa Carbon Police Station human nasakpan sa akto.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, daling gisikop sa mga security guard sa maong establisemento si Janny human kini nakit-an nga nanguha og mga baligya, gipangsulod sa iyang sling bag, ug nisuway sa pagsibat nga wala mobayad sa cashier.
Nasakmit gikan sa dinakpan ang upat ka Spam Luncheon Meat nga nagkantidad og P228 matag usa, ug usa ka Axe Ice Chill Frozen Mint Lemon Scent nga nagkantidad og P286.40.
Ang kinatibuk-ang kantidad sa mga butang nga iyang gikuha mikabat ngadto sa P1,198.40.
Sa habig ni Janny, niangkon siya sa krimen ug nagkanayon nga napugos lang siya sa pagpanguha tungod kay wa siyay sa kwarta nga ipalit og gatas ug isustento para sa iyang lima ka buwan nga anak. /