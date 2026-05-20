Naatlan sa nag-roving nga polis nakuhaan og shabu

Wala na makauli sa ilang balay ang usa ka 36-anyos nga lalaki human masugatan sa mga nag-foot patrol nga mga polis ug makuhaan og shabu sa iyang bulsa atol sa gilusad nga “Oplan Bulabog” sa Sityo Puntod, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang pagkasakmit sa ilegal nga drugas nahitabo alas 10:55 sa gabii niadtong Martes, Mayo 19, 2026, diin ang suspek giila nga si Bernan Fil Mora Cañaliso, taga Sityo Nangka Ville, Barangay Quiot.
Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka dako nga pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 50 gramos ug duna’y standard drug price nga P340,000.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, samtang nagpatrolya ang mga sakop sa Mambaling Police Station sa pagpangulo sa ilang deputy chief nga si Police Lieutenant Jay Ramos, ilang nasugatan ang suspek nga naglakaw gikan sa sudlonong bahin sa Sityo Puntod.
Nagduda na ang mga polis human nila nabantayan nga kalit lang nangluspad ang suspek dihang nakakita kanila. Didto na nadiskubrihan ang dala niining dakong putos sa gituohang shabu.
Gibutyag sa suspek nga namalit siya og ilegal nga drugas sa maong dapit ug iya unta kining dad-on ug i-supply sa Barangay Quiot, apan nasugatan niya ang mga nagpatrolyang polis nga miresulta sa iyang pagkasikop. / AYB