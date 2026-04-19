Naa'y bag-o nga sakop ang Cesafi

Adunay bag-ong miyembrong tunghaan ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga mao ang San Roque College de Cebu (SRCDC).
Dili pa lang dugay, giapbrubahan na sa Cesafi ang aplikasyon sa SRCDC, nga mosalmot sa high basketball sa inisyal nilang lakang isip bag-ong miyembro sa labing dakong school-based competition sa Visayas ug Mindanao.
“We are excited to welcome San Roque College de Cebu into our sporting and academic community for the upcoming 2026-27 season. We look forward to the energy and talent your institution will bring to the league. Welcome to the Cesafi family!," tipik sa suwat ni Cesafi Commissioner Felix Tiukonhoy Jr. ngadto kang SRCDC President Cesario Muñez.
Pinaagi sa usa ka press conference sa David's Tea House sa City Time Square sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Sabado, Abril 18, 2026, opisyal nga gipahibalo sa kadagkuan sa SRCDC ngadto sa mga sakop sa local sports media ang ilang pagsalmot sa high school basketball event diin magdala kini sa pangalang SRCDC Greyhounds.
Si Muñez, kinsa maoy nagtukod sa SRCDC (kanhi San Roque Child Development School) niadtong 1992, nipadayag sa iyang dakong pasalamat ngadto kang Tiukinhoy ug sa mga sakop sa Cesafi Board, nga gipangulohan ni Atty. Gus Go, sa paghatag ning dakong oportunidad ngadto sa iyang tunghaan, nga adunay mga sanga sa mga Lungsod sa Liloan ug Corodova ug Dakbayan sa Bogo.
Gipasabot ni Muñez nga ang ilang pagsalmot sa Cesafi usa ka dakong kalambuan sa ilang sports development program.
“Nakita namo nga naay rason nga mo-compete na mi sa mas dako nga tournament,” pasabot ni Muñez, kinsa nitataw nga plano sab nilang moapil sa college basketball sa ugma damlag.
Gikuha ni Muñez aron mogiya sa Greyhounds mao ang batan-ong coach nga si Jefferson Codera ug kanhi coach ug athletic director sa Cebu Institute of Technology University (CITU) nga si Alecks de la Torre, kinsa maoy team consultant.
Gipiyal ni Muñez ngadto nila ni Codera ug de la Torre ang tuyo ug tumong sa SRCDC nga makatabang sa mga batan-on nga makatiwas sa pagtungha – hilabi na mga uyamot – pinaagi sa paugnat sa kusog.
Gitataw ni Muñez nga wala lang sila nagtutok sa basketball ning maong programa kon dili apil na ang kabahin sa akademya.
Si Codera, kinsa sakop sa Golden State Warriors training camp sa National Basketball Association (NBA) kapin na sa usa ka dekada, niangkon nga ang kasamtangang mga sakop sa Greyhounds niabot sa ilang tugkaran nga hilaw pa kaayo ang abilidad.
Pero masaligon si Codera nga inig sugod sa labing una nilang season sa Cesafi, makakombati na sila og insakto.
“Suwayan lang kon asa mi dad-on ani. Training lang gyud mi’g maayo,” matod ni Codera, kinsa maoy nangunay sa pag-scout sa batan-ong mga sakop sa Greyhounds gikan sa nagkalainlaing mga dapit sa nasod. / ESL