Nabalaka si Tenorio

Nabalaka si Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga mabugnaw ang ilang kainit gumikan sa siyam ka semana nilang pahuway sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup.
Ang Hotshots gikan unta sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan nga gituldokan sa ilang pagmakmak sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 115-101, niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026, nga maoy nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 4-3.
Tungod niini, ang Hotshots nga ngil-ad untang nakasugod sa komprensiya, nilayat ngadto sa ikaduhang puwesto sa Group B diin ilang gikauban ang Fuel Masters.
Apan sugod karong adlawa, temporaryong undangon sa PBA ang mga kombati sa Governors’ Cup aron paghatag og agianan sa kampanya sa Gilas Pilipinas sa ikaduhang round sa FIBA World Cup Asian Qualifier ug hasta sa Asian Games.
“Too bad, magkaka-break kami ng nine weeks. So sayang yung momentum namin. Nandun na sana. Sayang yung momentum na nakuha namin. But that’s beyond our control. We’ll definitely be smart about this break,” matod ni Tenorio nga napatik sa www.gmanews.tv.
Ang Hotshots mokombati og balik karon pang Oktubre 9 batok sa Blackwater Bossing nga adunay 3-3 nga rekord.
Gipasabot ni Tenorio nga kinahanglan nilang estudyohan og dugang ang maayo nilang duwa ug korehian ang ilang mga sayop ning taas nilang pagpahuway.
“We really beat good and strong teams. So sayang. We’ll have to re-assess kung ano pa ang kailangan namin to make it to the playoffs,” matod niini. / ESL