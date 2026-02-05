Nabangga sa center island rider nalagpot, patay

Nakabsan sa kinabuhi ang 23-anyos nga lalaki human mobangga ang iyang motorsiklo sa usa ka center island sa Imus Road, Barangay Day-as niadtong Miyerkules, alas 3:00 sa kaadlawon, Pebrero 4, 2026.
Giila ang biktima nga si John Patrick Bacatan, residente sa Barangay Bulacao Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa pakisusi sa Traffic Enforcement Unit (TEU), nakita sa CCTV footage nga kusog ang dagan sa Yamaha Mio nga gimaneho sa biktima.
Nawagtangan og kontrol ang biktima, hinungdan nga nibangga siya sa center island ug tungod sa kakusog sa impact, nalagpot kini ug nahagba sa sementadong dalan.
Gidala pa sa Emergency Medical Services (EMS) ang biktima ngadto sa Cebu City Medical Center (CCMC), apan gideklarar nga dead on arrival sa mga doktor. / AYB