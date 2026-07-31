Nabangga sa garbage compactor, patay

Patay ang 25-anyos nga motorista human nabangga sa usa ka garbage compactor truck ala 1:30 sa kaadlawon, Biyernes, Hulyo 31, 2026, sa South Road Property (SRP) bridge habig sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Francis Duallo, lumad nga taga Inabanga, Bohol apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga nagsubay sa managlahing direksyon ang garbage compactor nga gimaneho ni Leslie Ignacio Cañiban, 46, taga White Road, Barangay Inayawan, Cebu City ug ang Suzuki Raider nga gimaneho sa biktima.
Ang garbage compactor diha sa inner lane paingon sa Plaza Indepencia, samtang ang motorsiklo paingon sa Dakbayan sa Talisay nagsubay sab sa inner lane.
Apan pag-abot sa maong dapit, kalit lang nibangga sa center island si Duallo ug tungod sa kakusog sa dagan niini nalagpot siya paingon sa gikasugat nga garbage compactor og nadasmagan.
Tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og dako nga kadaot sa lawas ug ulo ang biktima ug gidala sa Cebu City Medical Center apan pagka alas 2:35 sa kaadlawon gideklara siya nga patay ni Dr. Mahallel Carl V. Migallos.
Sigon sa pamahayag sa drayber sa garbage compactor, iyang nabantayan nga nawad-an og kontrol si Duallo sa motorsiklo una pa nibangga sa center island ug didto nalagpot sa pikas lane nga iyang gisubayan.
Kasamtangang gikustodiya ang drayber sa garbage truck sa TEU, samtang giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property batok kaniya.
Gisusi sab sa TEU ang mga kuha sa CCTV sa dapit alang sa ilang imbestgasyon. / AYB, ABC