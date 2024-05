Nabanggaan, 1 patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang lalaki nga nagmotorsiklo sa dihang nabanggaan sa usa ka Isuzu Forward truck sa national highway sa Barangay Sabang, lungsod sa Sibonga, habagatan sa Sugbo, alas 5:45 sa hapon, Sabado, Mayo 25, 2024.

Ang biktima mao si Lonie Tenoy Dejos, 28, taga Barangay Linut-od sa bukirang dapit sa Argao, samtang ang drayber sa Isuzu Forward truck mao si Federico Mahinay Entia II, 38, minyo ug taga Magtuod, Barangay Bug-ang, lungsod sa Toboso, Negros Occidental.

Base sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan sa Sibo­nga ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Capt. Fort Antony Valdez, nasuta sa Superbalita Cebu nga ang biktima gikan sa siyudad sa Sugbo ug nagbiyahe pauli sa ilang dapit sa Argao, silingang lungsod sa Sibonga.

Sumala pa, ang Isuzu Forward truck gikan sa opposite nga direksiyon sa habagatang bahin sa lalawigan ug ang duha ka sakyanan nagkasugat sa dan sa Sabang, Sibonga.

Dason sa imbestigasyon, ang Isuzu Forward truck ni-overtake kini sa laing nagmotorsiklo nga gisundan nga niresulta sa iyang pagkawas sa pikas lane nga gisubayan sa motorsiklo sa biktima hinungdan nga nagkabangga ang duha.

Sa kakusog sa impact, nala­bay ang biktima sa karsada ug bisan way kadaut sa ulo sa biktima kay nag-helmet, apan nakabaton kini og grabing kadaut sa iyang lawas.

Gidali kini sa pagtabang sa mga sakop sa rescuers sa Si­bonga ug gidala sa Deiparine Community Hospital, apan pasado alas 7 sa gabii sa samang adlaw, ang biktima na­kabsan sa iyang kinabuhi.

Ang suspek nga drayber nga si Entia naa na sa kustodiya sa kapulisan sa Sibonga samtang nagpaabot sa kaso nga ipasaka sa pamilya sa biktima batok niini nga reckless imprudence resulting to ho­micide and damage to property. /