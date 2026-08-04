Nabanggaan sa motor, 87-anyos nga rider; patay

Patay ang 87-anyos nga lolo human nabanggaan sa nagsunod kaniya nga motorsiklo alas 8:30 sa buntag niadtong Lunes, Agusto 3, 2026, sa National Highway, Purok 5, Barangay Tangnan, Lungsod sa Panglao, Bohol.
Giila ang biktima nga si Federico Bunao, residente sa Purok 5, Barangay Tangnan, Panglao nga nagmaneho sa iyang itom nga Honda Beat nga motorsiklo.
Samtang ang nakabangga kaniya mao si Ma. Kristalyn Hornihas, 27, silingan ra sab sa biktima nga nagmaneho sa iyang Suzuki Smash nga motorsiklo.
Sa imbestigasyon sa Panglao Municipal Police Station, nasuta nga nagsubay sa samang direksyon ang duha ka motorsiklo nga gimaneho sa biktima ug ni Hornihas.
Pag-abot sa maong lugar, nikalit og U-turn ang biktima nga nakapatingala sa nagsunod niyang motorsiklo nga gimaneho ni Hornihas.
Tungod sa kakalit sa pag-U-turn ni Bunao, nabanggaan siya sa nagsunod nga motorsiklo.
Gumikan sa kakusog sa impact, silang duha nangalamba sa karsada ug nakaangkon og dagkong samad ug kadaot sa ilang lawas.
Dali silang gidala sa mga emergency personnel ngadto sa Gov. Celestino Gallares Memorial Medical Center (GCGMMC) sa Tagbilaran
City, Bohol, apan si Bunao gideklarar nga dead on arrival ni Dr. Fatima Gade sa maong tambalanan alas 9:10 sa buntag.
Samtang, si Hornihas nga maoy nakabangga sa biktima, padayon pa nga gipatambalan sa maong ospital tungod sa iyang mga samad ug kadaot sa lawas. / AYB