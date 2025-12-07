Nabanlas, awto nahug sa pangpang

Wa mahitsura ang usa ka mini hatchback car type nga awto sa dihang nahulog sa pangpang sa Transcentral Highway, habig sa Barangay Cansomoroy, Lungsod sa Balamban nga gimaneho sa usa ka polis.
Ang insidente nahitabo sa alas 5:30 sa sayo sa buntag, Dominggo, Disyembre 7, 2025, nga miresulta sa pagka angol sa drayber niini.
Sa imbestigasyon sa Balamban Municipal Police Station nga ang sakyanan nga Hyundai Eon, kolor itom nga gimaneho sa tag-iya nga si Police Master Staff Sergeant Mohaliden Kamsang Samod, 44, nadestino sa 1st Provincial Mobile Force Company ug residente sa Tubigagmanok, Lungsod sa Asturias.
Ang maong sakyanan gikan sa lungsod sa Balamban ug giingung paingun sa Siyudad sa Sugbo, apan pag abot sa maong lugar kusog ang bul-og sa tubig nga misubay na sa karsada ug gihulagway nga dangog ang dalan.
Nakahukom ang drayber nga mobalik nalang sa agi ug mi-U-turn apan tungod sa kakusog sa sug sa tubig nabanlas ang awto ug natukmod paingon sa kilid sa dalan hangtod nga nahulog sa gibana-bana 20 ngadto sa 30 ka tiil nga gilawmon sa pangpang.
Maayo nalang nga wala makaangkon og grabeng kadaot ang maong drayber samtang ang sakyanan napiyapi gumikan sa impact sa pagpahulog niini, atol niining pagsuwat wa pahaw-as ang maong awto sa natagakan niini. / dugang taho gikan ni GPL