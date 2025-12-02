Nabiktima sa baha naa pa sa evac site

Motangkod na ngadto sa usa ka buwan human nga gibanlas sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025, ang mga residente sa urban housing area sa Purok Orchids, Barangay Biasong, Talisay City ang padayon nga naningkamot nga makabangon pagbalik.
Niadtong Martes, Disyembre 2, 2025, nagpadayon gihapon ang mga nabiktima sa paghawan sa baga nga lapok diha sa ilang balay diin wala pa sab mabalik ang suplay sa kuryente sa maong dapit.
Sagad sa mga pamilya ang anaa pa gihapon sa evacuation center sa ikatulo nga andana sa Biasong Elementary School tungod kay wala pa mohubas ang baha sa ilang lugar.
Ang uban nangiyawat nga adunay pay sinina nila nga masalbar ug uban nilang butang nga gibanlas sa flash flood. / Juan Carlo de Vela