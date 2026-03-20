Nabugnaw ang Heat sa 60 ni Doncic

Nagpauwan og 60 puntos si Luka Doncic aron agakon ang Los Angeles Lakers ngadto sa kadaugan batok sa host Miami Heat, 134-126, kagahapon, Biyernes, Marso 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang napupo ni Doncic mao ang labing dakong puntos nga nahimo usa ka magduduwa batok sa Heat.
Nalabwan niini ang kanhi rekord nga 58 puntos nga nahimo ni James Harden batok sa Heat niadtong Pebrero 28, 2019. Ning higayuna, nagduwa pa si Harden sa Houston Rockets.
Ang kadaugan maoy ikawalong sunodsunod nga nahimo sa Lakers, nga nakapahugot sa ilang paggunit sa ikatulong luna sa Western Conference dala ang 45-25 nga rekord.
Si LeBron James, kinsa kanhi sakip sa Heat, nidugang og triple double nga 19 puntos, 15 rebounds ug 10 assists samtang niamot og 18 puntos si Austin Reaves alang sa Lakers.
Pagsugod pa lang sa duwa, nanginit na ang mga kamot ni Doncic, kinsa nirehistro og 18 of 30 shooting, 9 of 17 three-pointers ug 15 of 19 free throws.
Si Doncic, kinsa maoy kasamtangang leading scorer sa NBA sa iyang average nga 32.9 puntos, nakalabni sab og pito ka rebounds, lima ka steals ug tulo ka assists. Sa niaging duha ka mga duwa sa Lakers, nakatigom na siya og 100 puntos.
Ang Heat, nga natagak sa ikawalong luna sa Eastern Conference dala ang 38-32 nga rekord, gipangulohan ni Bam Adebayo pinaagi sa iyang 28 puntos ug 10 rebounds, nidugang og 21 puntos si Tyler Herro samtang niamot og 20 puntos si Norman Powell.
Ningkombati ang Heat nga wala ang duha sa ilang mga pambato nga sila si Jaime Jaquez Jr. (left-hip tightness) ug Andrew Wiggins (left big toe), kinsa nagkumboya og average nga 30.9 puntos.
Pagkahuman sa 1st quarter, naglabaw unta og dobleng numero ang Heat, 42-29, apan human niini, hinayhinay na nga ninggukod ang Lakers hilabi na sa 3rd quarter diin gimugna ni Doncic ang 19 sa iyang kinatibuk-ang puntos.
Ang tulo ka sunodsunod nga three-pointers ni Doncic maoy naghatag sa Lakers og 97-88 nga labaw human sa 3rd quarter.
Wala na motugot ang Lakers nga mailog pagbalik sa Heat ang labaw hangtod sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires