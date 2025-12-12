Nabuthan sa ligid nga gibulkit, patay

Namatay diha-diha ang helper sa vulcanizing shop human nabuthan sa ligid nga iyang gibulkit alas 6 sa gabii, Huwebes, Disyembre 11, 2025, sa Sityo Sac-Sac, Barangay Dakit, Lungsod sa Sogod.
Si Jonnifer Orquia, hingkod ang panuigon ug nagpuyo sa nahisgutang lugar, gideklarang dead-on-arrival sa Sogod District Hospital.
Si Police Captain Yves Montejo, hepe sa Sogod Police Station, nibutyag nga adunay ten wheeler truck nga naplatan sa ligid.
Nagpabulkit kini ug ang biktima maoy nag-asikaso.
Matod ni Captain Montejo nga pagkahuman og bulkit, gipahanginan sa biktima ang ligid.
Apan natingala ang drayber kay nibiya ang biktima.
Sa pagbalik ni Orquia, iyang gisusi ang ligid og nakita niya nga 120 lang ang sulod nga hangin base sa nigawas sa pressure gauge, hinungdan nga iyang gipun-an ang hangin apan kalit nga nibuto ang ligid sa ten wheeler truck.
“Sa kakusog sa impact pagbuto sa ligid, nalagpot ang biktima,” matod ni Montejo.
Ang biktima nakaangkon og grabe nga kadaot sa ulo, ingon man nawong human siya naigo sa ligid og sa yantas niini.
Gidali siya sa pagdala sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) sa tambalanan pero wala na natabang.
Gipadayag ni Montejo nga kumpiyansa ra kaayo ang biktima niadtong higayona.
Bisan pa man niini, nisugyot ang kapulisan sa pamilya nga ipa-autopsy ang patay nga lawas sa biktima aron pagwala sa pagduda sa foul play. / GPL