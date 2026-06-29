Nadakpan sa hantak, naghilak kay gimingaw sa iyang inahan

Naghilak sulod sa selda ang usa ka 28-anyos nga ulitawo tungod sa kamingaw sa iyang inahan human nadakpan sa kapulisan samtang nagduwa og ilegal nga sugal nga hantak niadtong alas 8:30 sa gabii, Dominggo, Hunyo 28, 2026, sa Sityo Tagunol, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila sa alyas nga “Mak-mak,” residente sa Sityo All Season 2 sa maong barangay.
“Gimingaw ko sa akong mama maong naghilak ko. Wala pa man gud siya kahibalo nga naa ko diri,” asoy ni Mak-mak.
Niangkon ang suspek nga kada adlaw siyang magduwaan og hantak tungod kay mawili siya kay kanunay siyang makadaog ug mapun-an ang iyang kuwarta.
Ang iyang kinitaan sa pagpanghakot og tubig kada adlaw nga mokabat og P200 maoy iyang ipusta sa hantak.
Niadtong higayona, nakadaog na unta siya og P600 apan nahurot ra sab kini og palit og pagkaon.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station 7, nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibalo mahitungod sa nagpadayong sugal sa maong dapit.
Daling gisusi sa mga kapulisan ang lugar ug ilahang naatlan ang lima ka mga indibidwal, apan paspas nga nakasibat ang tulo niini. Lakip sa nadakpan uban ni Mak-mak ang iyang 49-anyos nga silingan nga giila sa alyas nga “Eugene.”
Sa dugang pagsusi sa iyang rekord, nasayran nga nadakpan na kaniadto si Mak-mak tungod sa kasong pagpangawat ug nabilanggo siya sulod sa walo ka tuig. / JDG