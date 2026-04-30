Nadakpan sa ikatulo’ng higayon tungod sa drugas

Balik sa selda ang usa ka 38-anyos nga kanhi pintor human nadakpan sa ikatulo nga higayon atol sa buy-bust sa Barangay Obong, Lungsod sa Dalaguete niadtong Miyerkules sa gabii, Abril 29, 2026.
Ang nadakpan nga giila lang sa alyas nga Tambok, ulitawo ug lumad nga molupyo sa maong dapit.
Nasikop siya sa mga operatiba sa Dalaguete Police Station alas 8:50 sa gabii.
Matod ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, kini na ang ikatulo nga higayon nga ilang naposasan ang suspek tungod sa kalambigitan sa ilegal nga drugas.
Nasayran nga sa unang pagkadakop niini, nakaserbisyo na siya sa iyang sentensya, samtang sa ikaduhang higayon, nakagawas pinaagi sa plea bargaining agreement.
Bisan pa man niini, gipadayag ni Zozobrado nga base sa ilang monitoring, nibalik ang suspek sa pagpamaligya og shabu diin ang mga tambay sa ilang dapit ang iyang mga kustomer.
Ang suplay sa drugas giingong gikan pa sa Dakbayan sa Sugbo.
Narekober gikan sa posisyon sa suspek ang gibana-banang 1.2 gramos nga shabu nga adunay standard drug price nga P8,160.
Sa pagkakaron, ang suspek gitanggong na sa Dalaguete Police Station ug mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / GPL