Nadasmagan atol sa Bohol Loop namatay

Namatay sa iyang mga sa­mad ang babaye nga nagmotorsiklo nga aksidente nga nadasmagan sa lady rider sa laing motorsiklo nga niapil sa Bohol Loop motorcycle endurance ride niadtong Sabado sa alas 10:45 sa buntag, Marso 23, 2024 sa Brgy. Poblacion 1, Sikatuna, Bohol.

Ang namatay nga nagmaneho sa iyang Kawasaki Fury, color black, giila nga si Anna Marie Tasic, hamtong, dalaga, taga Brgy. Badiang, Sikatuna.

Samtang ang lady rider nga grabing naangol ug nakaigo sa biktima samtang sakay sa iyang Ninja Kawasaki nga motorsiklo color black giila nga si Sussette Lacanaria, 42, taga Zone 3, Baluarte, Tagoloan, Misamis Oriental.

Si Lacanaria usa sa gatusan ka mga nagmotorsiklo nga ning-apil sa endurance ride.

Sa imbestigasyon sa investigator on case nga si P/Staff Sgt. Cipriano C. Idago Jr., sa Sikatuna Municipal Police Station, si Tasic nagbiyahe gikan sa Brgy. Badiang samtang si Lacanaria nagsunod kaniya.

Apan sa kalit lang, niliko pawala si Tasic ug tungod sa kakalit, siya nadasmagan ni Lacanaria.

Sa kakusog sa impact, sila nangalambos sa karsada ug puro nakaangkon og grabeng kadaut sa nagkadaiyang bahin sa kalawasan.

Gidali sa pagtabang sila si Tasic ug Lacanaria ug gipangdala sa tambalanan.

Apan pipila ka oras ang nakalabay, si Tasic namatay sulod sa tambalanan

Ang Superbalita nakatala og upat ka buwag nga mga aksidente sa nagkadaiyang da­pit sa lalawigan sa Bohol sa unang adlaw sa endu­rance ride.

Laing upat ka riders nanga­angol ug daling gipangdala sa tambalanan.

Ang endurance ride gitumong alang sa pag-promote sa turismo.

Ang Loop PH, organizer sa endurance ride, sa usa ka opisyal nga pamahayag sa ilang Facebook page, nipadangat sa ilang pahasubo.

“Since Saturday March 23, 2024, we have been communicating closely to booth our participant as well as the local, our deepest sympathies go out to the families and friends of those who have been affected by this heartbreaking event,” matod sa opisyal nga pamahayag.

“We want to assure them and the public that we are taking this matter very seriously,” dugang niini. / DVG, REV