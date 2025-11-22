Nadasmagan og ambulansiya, namatay

Nakabsan sa kinabuhi kadtong drayber sa Yamaha Nmax nga nadasmagan sa kusog nga nakapadagan nga ambulansiya sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Carreta , Dakbayan sa Sugbo alas 4:00 sa kaadlawon, Huwebes, Nobiyembre 2, 2025.
Ang biktima giila nga si Richard Estrada Jr, 35, residente sa Barangay Sambag 2 sa siyudad.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit base sa kuha sa CCTV camera sa dapit nga ang motor ug ambulansiya nagdagan sa managlahi nga direksyon.
Ang motor nga gimaneho sa biktima gikan sa Carreta nga nagsubay sa outer lane samtang ang ambulansiya gikan sa Hipodromo nga naghunong tungod kay naka i-stop signal ug gitakdang moliko sa wala paingon sa A. Soriano Street.
Sa dihang ni-go signal na, niliko ang ambulansiya sa wala ug sa dihang naa na sa junction box nga nag-blinker, nagkabangga sila sa motor nga gisakyan sa biktima nga unang ni-overtake sa laing motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa impact, nalamba ang biktima sa semento nga karsada ug dali nga nikanaog ang drayber sa ambulansiya aron susihon ang nabanggaan apan nibalik ra sab dayon og sakay ug nipasutoy sa pagpadagan.
Ang mga motorista na nga nilabay sa dapit ang nihunong ug nisusi sa biktima ug nanawag sila sa ambulansiya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO).
Apan nagdumili ang biktima nga magpadala sa tambalanan.
Nipirma kini og waiver nga dili na magpa-admit ug nagpahatod kini sa iyang balay sa Sambag 2.
Apan nianang pagka alas 3:00 sa hapon, nakabsan siya sa kinabuhi sa ilang panimalay ug girespondehan sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection.
Nagpadayon ang gihimong imbestigasyon sa TEU sa Cebu City Police Office aron pag-ila sa nagmaneho sa ambulansiya nga dali nga nisibat human sa insidente alang sa pagpasakag kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. /