Nadawat ni Yulo P54M na

Sa inisyal nga kuwentada, nikabat na ngadto sa P54 million ang nadawat ni gymnast Carlos Edriel Yulo isip cash incentives sa iyang paglangkat og duha ka gold medals sa bag-uhay lang nahuman nga 2024 Paris Olympics.

Kagahapon, Miyerkules, Agusto 14, 2024, ang House of Representatives nihatag og P14 million ni Yulo, kinsa naghari sa floor exercise ug vault sa men’s artistic gymnastics sa Paris Games.

Ang P6 million niini gikan mismo sa House of Representatives isip usa ka institusyon samtang ang P8 million gikan sa kamot sa mga miyembro sa House.

Si Yulo, 24, nakadawat sab og Congressional Medal of Excellence.

Ang House nihatag sab og P2.5 million matag usa sa bronze medalists nga sila si women boxers Aira Villegas ug Nesthy Petecio.

Niadtong Martes sa gabii, Agusto 13, 2024, nakabulsa si Yulo og P20 million gikan sa Office of the President atol sa welcome ceremony sa Malacañang sa paghiabot sa atletang mga Pinoy nga ningkombati sa Paris.

Gitugbangan ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos ang kantidad nga gihatag sa Philippine Sports Commission (PSC) basi sa nakasaad sa Republic Act 10699 o the National Athletes, Coaches, and Trainers Benefits and Incentives Act.

Sa maong balaod, ang gold medal tugbangan og P10M nga cash incentive, P5 million sa silver ug P2 million sa bronze.

Niini, sila si Villegas ug Petecio nakadawat sab og P2 million matag usa gikan sa PSC.

Gitunolan sab ni Marcos ang 4’11” nga si Yulo og Presidential Medal of Merit, labing taas nga pasidungog nga itunol sa mga personalidad sa nagkadaiyang natad nga makahatag og dakong dungog sa nasod.

Nihatag sab si Marcos og P1 million matag usa sa atletang mga Pinoy nga wala nakakuha og medalya sa Paris Games diin 22 ka mga representante sa Pilipinas ang ningkombati.

Mao sab kini ang gihatag sa PSC ngadto sa mga wala nakakuha og medalya.

“Kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o kahit saan man, makapag-qualify lang sa Olympics, mabigat ‘yun. That is an extremely difficult achievement to have managed,” batbat ni Marcos nga napatik sa Spin.ph.

Ang cash incentives ni Yulo gilaumang magkadako pa kon mangabot na ang gipangsaad gikan sa pribadong sektor, wala pa’y labot niini ang mga kabtangan. / ESL