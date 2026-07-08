Nademolis sa Subangdaku nanawagan itukod og balik ang ilang panimalay

Nanawagan ang mga miyembro sa Sityo Marna Homeowners Association Inc. sa Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue ngadto sa kagamhanan nga tabangan sila sa ilang sitwasyon.
Nipasaka ang grupo og position paper ngadto sa Mandaue City Government niadtong Miyerkules, Hulyo 8, aron hangyuon ang mga opisyal nga manginlabot sa nagpadayon nga demolisyon sa ilang komunidad, human giingo'ng nilapas na sa clearing operations.
Ang maong dokumento gisumiter pipila ka semana human sa demolisyon sa Sityo Marna nga sumala sa homeowners association, nakaapekto sa 179 ka panimalay.
Sa ilang position paper, gikuwestiyon sa grupo ang legalidad sa demolisyon ug gipunting ang ilang giingong mga paglapas sa Urban Development and Housing Act of 1992 o Republic Act No. 7279.
Lakip sa ilang mga rekomendasyon ang pagtukod pag-usab sa mga nademolis nga balay, legal nga pagrepaso sa demolisyon, paghimo og klarong legal nga mga protocol alang sa umaabot nga mga demolisyon, ug padayon nga legal ug administratibong suporta gikan sa Mandaue City Government ug Barangay Subangdaku.
Naglaom sab ang grupo nga ang mga pamilyang nabakwit mahatagan og temporaryong kapuy-an, food assistance, construction materials, ug uban pang humanitarian assistance.
Matod ni Marvin Ellaraiz, usa sa mga apektadong residente, daghang pamilya ang nagpabiling walay permanenteng kapuy-an sukad sa demolisyon.
“Mangayo lang unta mi'g tabang nga kon asa mi mabutang ug makakuha og tarong nga tulogan. Lisod kaayo kay naa mi mga estudyante,” matos ni Ellaraiz.
Giingon sab niya nga ang demolition team nigamit og heavy equipment bisan walay gipakita nga writ of demolition ug wala sa’y sheriff nga nitambong sa operasyon.
Samtang si Jun Abellanosa, laing residente, niingon nga daghang mga pamilyang nabakwit ang temporaryong nagpuyo sa daplin sa karsada samtang naghuwat og tabang. / ABC, Gwenyth Borgonia-UV Intern