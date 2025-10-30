Nadepensaan si Jerusalem iyang korona
Malampusong nadepensaan ni Filipino Melvin Jerusalem ang iyang World Boxing Council (WBC) minimumweight belt pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok kang South African challenger Siyakholwa Kuse sa main event sa “Thrilla in Manila” 50th Anniversary niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
Nagkinahanglan pa og taastaas nga panahon si Jerusalem sa pag-alkontra sa estilo ni Kuse, kinsa grabe ka kilas ug kugihan mobuhi og kumbinasyon sa mga kumo.
Hinuon sa tungatungang bahin sa away, nasulbad na ni Jerusalem ang kalibog nga hatod sa estilo ni Kuse ug nakabuhi siya og counter punches nga nakatay-og ni Kuse.
Ang tulo ka judges nipadaog ni Jerusalem, 115-113, 116-112, ug 116-112.
Si Jerusalem, 31 anyos, nisaka sa 25-3, 12KOs nga rekord samtang si kuse natagak sa 9-3-1, 4KOs nga baraha.
Sa top supporting bout, nibangon gikan sa duha ka knockdowns si Olympic bronze medalist Filipino Eumir Marcial (7-0, 4 KOs) aron lupigon si Venezualan knockout artist Eddy Colmenares (11-3-1, 11 KOs) pinaagi sa majority decision sa ilang 10-round fight.
Natumba si Marcial sa 3rd round ug katapusang round apan mas daghang rounds ang nadaog niini nga naghatag kaniya sa WBC International middleweight belt.
Nidaog si Marcial sa duha ka judges samtang ang usa nitabla sa away.
Sa lain pang away, nibangon sa gikan 3rd round knockdown si World Boxing Organization (WBO) No. 2 ranked super bantamweight Carl Jammes Martin (27-0, 20 KOs) aron dominahon si kanhi world title challenger Aran Dipaen (21-5, 18 KOs).
Sa ubang mga away sa undercard, nidaog sila si South African Chris Thompson batok Russian Georgiy Yunovidov (UD), Russian Vadim Tukov batok Sena Agbeko (UD) ,kanhi unified world champion Filipino Marlon Tapales (41-4, 22 KOs) batok Venezualan Fernando Toro (TKO 6), Arvin Magramo batok Berland Robles (SD), Roderick Ballesteros batok Speedy Boy Acope (TKO 5), Eman Bacosa batok Nico Salado (UD) samtang nagtabla ang away nila ni American Nico Ali Walsh batok batok Thai Kittisak Klinson ug Albert Francisco batok Ramel Macado Jr. / EKA, ESL