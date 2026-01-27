Nag-away sa manok igtatari misangpot sa pagpanunggab

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 34-anyos nga lalaki human dunggaba sa iyang silingan tungod sa panagbangi bahin sa manok igtatari niadtong Enero 25, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Asturias.
Giila ang biktima nga si alyas Paul kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban sa bukton ug tiyan.
Ang suspek giila sab nga si alyas Lando, 59, nga residente ra sab sa maong dapit.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Asturias Police, nasayran nga nagkalalis ang duha.
Sa dihang niinit na ang panaglalis, kalit nga nikuha og hinagiban ang suspek ug gidunggab ang biktima.
Suwerte nga daling nakauwang ang ubang mga silingan, hinungdan nga nadala dayon ang biktima sa Balamban District Hospital.
Matod sa kapulisan, duna nay dugay nga panagbangi ang duha.
Nasayran nga kaniadto pa, gikuha sa biktima ang manok sa suspek ug gitari kini nga walay pananghid, butang nga wala malimti sa suspek.
Sa adlaw sa krimen, giingong naglalis una ang kapuyo sa biktima ug ang suspek nga hubog niadtong higayona.
Wala makapugong ang biktima ug niapil sa lalis ug nadunggaban sa suspek.
Ang suspek nagtingkagol sa bilanggoan ug mag-atubang og kasong Frustrated Homicide. / JDG