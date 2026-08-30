Nag-birthday sa prisohan human nangawat og wire

Sa prisohan nagsaulog sa iyang adlawng natawhan ang 47-anyos nga pintor human giingong nangawat og mga wire sa iyang gitrabahoan nga construction site sa dan M. Cuenco, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes, Agusto 28, 2026.
Giila ang suspek sa alyas nga Eddie, minyo ug residente sa Sitio Kalinaw, Barangay Luz sa maong dakbayan.
Base sa imbestigasyon, atol sa pag-rekisa sa on-duty guard sa mga trabahante mga alas 4:00 pasado sa hapon, nakuha niini ang mga wire gikan ni Eddie.
Nasakmit gikan sa posisyon sa suspek ang 10 metros nga 5mm ug lima ka metros sa 10mm nga stranded electrical wire nga dunay kinatibuk-ang kantidad nga P1,000.
Si Eddie mibutyag sa Superbalita Cebu nga nagtuo siya nga gilabay na kini sanglit naa na sa basurahan hinungdan nga iyaha nalang gihapit.
“Abi nakog gilabay na kay naa naman sa basurahan. Gamiton unta nako sa akong balay,” matud sa suspek.
Imbes padung na unta siya mouli kay magsalo-salo uban ang iyang pamilya kay birthday niya niadtong adlawa, gidala na hinuon kini sa Mabolo Police Station diin posibleng mapasakaan kini og kasong pagpangawat. /JDG