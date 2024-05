Nag-canyoneering nga Irish nat’l., namatay

Wa na matabang pa ang ba­tan-ong babaye nga usa ka Irish national human gi­atake sa kasingkasing, gi­kan nag-canyoneering sa Ba­rangay Sulsogon, lungsod sa Badian, Cebu.

Ang biktima nailhan nga si Meg Louise Haugh, 26, dalaga, nga taga-Williambank Tem­ple, Core Ireland.

Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Badian Police ubos sa pagdumala ni PCPT Jerwin Mark C Battung, nga ang maong langyaw uban sa laing pang guest ug adunay kuyog nga guide ang nagkalingaw sa canyoneering adventure sa bukirang bahin sa Brgy. Sulsogan, Badian, Sugbo niadtong Huwebes sa buntag, Mayo 2, 2024.

Nasuta nga si Haugh nakahimo na sa pag-ambak sud sa duha ka higayon ug wa na kini mohimo sa lain pa nga ambak sa dihang naglisod na sa iyang pagginhawa.

Samtang naghinayhinay og baktas si Haugh kuyog sa iyang mga kaubanan kalit lang kining mi-­collapse hinungdan nga gita­bang ilabi na nga naatol nga adu­nay doktor nga guest sab sa area.

LANGAY PAGRESPONDI?

Usa nakita nga challenge atol sa maong emerhensiya nataod-taoran ang pagtawag og rescue o medic tungod kay lisud ang communication signal sa maong lugar.

Gikatahong sa 11:00 sa buntag gitabang si Haugh ug nianang ala 1 na sa hapon miabot ang rescue team.

Gideklarar nga dead-on-arrival si Haugh sa dihang gidala sa Badian District Hospital.

Hinungdan sa kamatayon sa maong langyaw base sa paghiling ni Dr. Proferio R. Ferolin III nga ‘acute myocardial infarction’ kon atake sa kasingkasing.

Sigun pa sa mga kaubanan sa namatay nga naghambin kini og heart ailment.

LAYO

Samtang gihimakak sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa lungsod sa Badian nga nalangay kini sa pagresponde sa nahitabong emerhensiya.

Giklaro ni Clydiejun Baratbate opisyal sa DRRM Badian nga nadawat nila ang taho pasado alas 12:00 sa udto ug giingong misibat dayon ang sakop niini aron respondehan ang panghitabo.

“Dili maam uy kay pagkadawat namo sa tawag nilakaw dayon among ambulansya,” asoy ni Baratbate sa Superbalita Cebu sa Mayo 3, 2024 pinaagi sa tawag sa telepono.

Gitug-an hinuon ni Baratbate nga modeprensya og 12 kilometros ang gilay-on gikan sa MDRRMO paingon sa Canyoneering site, hinay sab ang signal sa komunikasyon sa maong dapit.

“Pag-abot sa team didto sa third level sa canyoneering, didto nila gipaabot ang pasyente unya kay wala man diay didto so naay usa nga nipadayon sa third level unya ang lain nga team didto sa first ug second level jump,” matod pa ni Baratbate.

Dugang pa ni Baratbate nga gawas sa cellphone communi­ca­tion sa lugar, giingong nag­hang­yo na kini og dugang handheld radio communicator isip al­ter­natibong matawagan sa mga first responders sa tourist sites.

“Dili maayo ang reception sa signal kay mosaka pa ka gamay (aron maka signal)...nag-request na sab mi og antenna kay amo man gud na gi-estudyohan kay kanang sa canyoneering labi na sa level two ubos na kaayo na diha dili na makalusot sa among repeater so kinahanglan nga naay base radio sa entrance,” pasabot sa maong opisyal.

Iyang gidugang nga subay sa ilang protocol, una hinuong respondehan sa mga life guards ang mga langyaw ug bisita ugaling dunay di maayong panghitabo atol sa canyoneering activities.

Si Earl Vincent Endab tigpamaba sa Tourism Office sa lungsod misaysay usab nga ang tanang mga canyoneering guides ug life guards nakaagi sa training unsaon pagluwas ug pagtabang sa mga guest o turista nga posibling masugamak sa di maayong hitabo.

“...naa gyud tay gi assign nga mga life guards in canyoneering area to first respond in cases of emergency po. Naa tay three life guards assigned sa stretch po tapos naa puy other three for kawasan (Kawasan Falls),” matod sa Superbalita Cebu. / Dugang taho ni Arvie N. Veloso