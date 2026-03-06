Nag-cash in og P50 apan P50 mil ang nakuha; aircon installer sikop

Imbes nga paldo na unta, nadakpan ug napriso na hinuon kining 36-anyos nga lalaki nga giingong naungo sa duwa nga scatter human matod pa nagpa-cash in og P50 apan P50,000 diay ang nakuha sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Linao San Miguel, Barangay Linao, Siyudad sa Talisay niadtong Marso 3, 2026.
Si alyas Albert, usa ka aircon installer, dunay live-in partner, ang wala na makahuman og duwa sa nahisgutang online game tungod kay gidakop na siya sa mga awtoridad sulod sa internetan sa nahisgutang dapit.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Talisay City Police Station, nasayran nga si Albert nipresentar og QR code kay magpa cash-in og P50 ug nihatag siya og P55 isip bayad.
Ang maong kuwarta ipa-load unta sa suspek paingon sa link sa iyang account sa maong online sugal. Tungod kay matod pa kaila na sa tindera si Albert, gi-scan ra dayon ang QR code nga gipakita niini.
Apan atol sa gihimong inventory sa tindera, nadiskubrehan nga dako og kuwang ang iyang halin ug sa iyang pagsusi nasayran nga ang qr code nga gipakita sa suspek naka-programmed na sa kantidad nga P50,000 diin automatic kini nga nakaltas sa Gcash.
Sa pagpakighinabi kang Albert, nangatarungan siya nga nasayop lang siya og butang sa kantidad. Wala matod pa siya makabantay nga naabot og P50 mil ang napunta sa iyang account kay nideretso ra siya og duwa og scatter.
Nidugang siya nga lingaw-lingaw ra unta niya kini ilabi na nga wala pa siyay trabaho.
Nakuha gikan sa suspek ang usa ka selpon ug didto gisusi sa mga police ang iyahang account nga dunay kapin P50,000 apan dili pa kini ma-withdraw tungod kay dunay patakaran ang maong duwa nga kinahanglan pa kini duwaan ug dapat maka ‘turn-over’ og kapin P48,000 usa pa kini ma-withdraw.
Taliwa sa pagpangayo og pasaylo sa suspek, desidido nga mopasaka og kasong Estafa/Swindling (Through Digital Deception) ang tag-iya sa tindahan. / JDG