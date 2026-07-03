‘Nag-date’ sa dagat naigo sa kilat, 1 patay

Patay na nga nadangat sa tambalanan ang 16-anyos nga ulitawo samtang kritikal sab ang kahimtang sa 14-anyos nga amigo niini human giingong nangaigo sa kilat atol sa ilang pagpangaligo og dagat sa may Purok Santan, Barangay Daanlungsod, Lungsod sa Tuburan, Huwebes sa alas 3 sa hapon, Hulyo 2, 2026.
Nailhan ang namatay nga si Fernando Dalogdog III, Grade 10 student, kinamanghuran sa duha ka magsuon.
Samtang ang anaa pa sa tambalanan mao si Jarrie Dabon kinsa suod nga higala ug silingan ra sa nakalas.
Si Police Master Sgt. Alfitche Mangaron, imbestigador sa Tuburan Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga usa ka Marvin Rivera Pacquiao, uyoan ni Dalogdog III, maoy nipahibalo sa maong insidente.
Matod ni PMSG Mangaron nga ang biktima uban sa iyang higala nipauli sa ilang panimalay nianang pagkaudto kay wala silay klase kay adunay meeting ang ilang maestra.
Gikatahong mobalik sila sa eskwelahan inig ka alas 3:00 pa sa hapon hinungdan nga nakadesider si Dalogdog ug si Dabon nga mangaligo sa dagat.
Gikuyog sab ni Dalogdog iyang uyab nga si Railyn Umpad, 15 anyos.
Sa gipahigayong imbestigasyon sa Tuburan Police Station, si Umpad nagkanayon nga samtang nangaligo sila og dagat niadtong higayona kauban ang uban pa nilang mga barkada kalit lang niuwan ug nikilat.
Naigo si Dalogdog sa iyang dughan, samtang naapil iyang uyab ug barkada nga si Dabon.
Gidali dayon pagtabang sa mga rescue personnel sa ANDAM Tuburan ang mga biktima og gidala sa Tuburan District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival si Fernando III nga maoy nagrabehan.
Si Ramil Dalogdog, ig-agaw sa namatay, nisaysay nga namukot sila sa dagat kauban iyang igsuon nga si Marjun Dalogdog mga alas 2:00 pasado sa hapon ug giingong nisunod niya ang mga biktima kay nangaligo apan giingong wala pa nag-uwan niadtong tungora.
Pipila ka minutos ang milabay, nikalit matod pa og bundak ang kusog nga uwan inubanan sa dugdog ug kilat.
“Giaba sa akong ig-agaw iyang uyab ato kay nangaligo sila nya pagkilat didto igo nila mao to nabungkag ug nalagpot sila,” asoy ni Ramil.
Nadali og tabang ni Ramil ug Marjun silang Dabon ug si Umpad nga nakaangkon sab og minor injury sa kamot ug gidala nila kini sa daplin.
Gipangita dayon nila si Fernando kay nawagtang sa ilang panan-aw human matod pa nalagpot ug mga tulo ka dupa gikan sa iyang nahimutangan human naigo sa kilat.
Giingong milabay ang usa ka oras sa ilang pagsawom sa tubig, una pa nila nakit-an si Fernando III duol sa dakong bato nga giingong wa nay kinabuhi ug napuno na sa paso ang lawas.
“Naunlod siya ilawom sa tubig nya pagkuha nako niya kay lagom na siya. Murag didto pa lang sa dagat kay wala na na siya,” dugang ni Ramil.
"Napaso gyud ang iyang dughan sir sa kakusog sa pagkaigo sa kilat. Ang iyang uyab ug higalang silingan napaso sad ilang kamot," sumala pa ni PMSG Mangaron.
Ang mga higala ug ig-agaw nipadayag nga malipayon kaayo ang biktima sa wala pa mahitabo ang insidente.
Ang uyab nga na-trauma sa panghitabo nagsige og hilak.
Naandan matod pa sa iyang manghod ug uyab niini nga mag-abot sa baybayon ug didto mag-date. / JDG, GPL