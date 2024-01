Nag-dirty finger gipasaylo, gikiha

Bisan sa pagpangayo’g pa­saylo sa duha ka mga engineering student sa usa ka unibersidad sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga polis nga naapil sa paghulagway nga nag-dirty finger, sila gipasakaan gihapon og kasong unjust vexation.

Una nang niangkon si Mario Allan Mercader Gabato, 21, uban sa iyang barkada nga si Philip Kristoffer Beduya Cuizon nga nag kiatkiat lang sila.

Apan ang pag dirty finger nila wala gitumong ngadto sa mga polis nga naa sa ilang luyo.

Apan matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, leksyon kini sa tanan nga kinahanglan nga dili magbugalbugal aron dili mapasakaan og kaso.

“This should serve as a warning to everyone nga be very careful in your actions because like this one, our police officers were religiously delivering their duties performing their duties, and you cannot insult them and you cannot just offend them by doing this very insulting actions,” matod ni Pelare.

Nipasabot si Pelare nga sa maong hitabo nga ang mga polis hugot nga nagbantay sa siguridad sa gawas sa Basilica Minore del Santo Niño apan ang duha ka mga tinun-an nagkiatkiat na kini.

Gibadlong na sila sa mga polis apan wala mopatuo.

Ang gihimo sa duha usa ka pag-insulto sa nakauniporme nga police officer nga mamahimong mapasakaan og kasong unjust vexation ubos sa Article 287 sa Revised Penal Code.

Si Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga human nila madungog nga sensiro ang pagpangayo’g pasaylo sa duha, ila na kini’ng gipasaylo apan kinahanglan gihapon nga ikiha aron dili sundon sa uban.