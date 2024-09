Nag-drug courier kay kita sa habalhabal dili paigo?

Kapin sa tulo ka kilo sa g­ituohang shabu nga mobalor sa P21.4 milyunes ang nasakmit sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit-Provincial Drug Enforcement Unit (PIU-PDEU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) atol sa buy-bust, alas 12:24 sa kaadlawon, Sabado, Septiyembre 14, 2024 sa Barangay Canamucan, Lungsod sa Compostela, amihanang Sugbo.

Ang suspek giila nga si Francis Serecon Molina, alyas Franz, 45, habalhabal driver, residente sa Barangay Sabang, dakbayan sa Danao.

Ang mga sakop sa PIU-PDEU sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Lieutenant Colonel Antonio Ananayo Jr. uban sa kapulisan sa lungsod sa Compostela ubos sa ka­mandoan ni Poice Colonel Percival Zorilla, hepe sa CPPO. ang malampuson nga misikop sa giila nga high value individual (HVI).

Nakuha sa kapulisan ang dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa backpack ug gisulod usab sa duha ka Chinese tea bag nga ang sud drugas.

Apan gihimakak ni Francis nga iyaha ang ilegal nga drugas, matod niya, igo lang siya nga gisugo sa usa ka tawo nga na ilaila niya sa Facebook.

Nag-private message ang ma­ong lalaki nga wala lang niya nganli sa media nga dunay manawag sa iyang cellphone ug magpahatod og gidiling druga nga shabu.

Unang transaction nila niadtong Hulyo 2024 diin human niya ma kuha ug ma deliver ang usa ka kilo sa shabu gisuholan siya niini og P5,000.

Ning bag-o lang nikontak na usab niya ang maong lalaki sa Facebook apan nag usab na kini'g profile picture ug sama sa unang sabot iyang kuhaon ang supply sa shabu ug dunay manawag sa iyang cellphone kung asa kini ipahatod.

“Sa Facebook ko niya gi contact nga nay ipakuha, kabalo ko kung unsay gipakuha kay kaduha naman ni nako ang una adtong July 2024 wala nako kabalo sa petsa nya karon pero wala ko kaila kay number raman sa cellphone,” matod ni Molina.

Usa lang matod pa siya ka habal-habal driver sa ilang lugar sa Sabang Danao ug kuwang matod pa ang iyang kita sa pag pamasahero nga tungod ani nga tanyag napugos siya.

“Nangyawat lang pud ko sir kay lisud kaayo ko nya nakasuway naman sad ko sa una,” dugang ni Francis.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 midayeg sa mga operatiba nga nakasakmit sa maong gidaghanon sa illegal nga drugas.

Resulta kini sa intelligence driven operation lakip na ang abag sa komunidad nga maoy naghatag sa kasayuran labot sa ilegal nga kalihukan sa suspetsado.

“This is another milestone in our intelligence-driven, highly-analytical, community-based and human rights-adherent fight against illegal drugs. Our goal is to stop, once and for all, the proliferation of illegal drugs in Central Visayas with the help of other stakeholders and most importantly, our supportive community members,” matod ni Aberin.