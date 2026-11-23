Naposasan ang asawa nga naaktuhan sa bana nga nag-esmiringhoy sa iyang kabit niadtong alas 10:40 sa gabii, Dominggo, Nobiyembre 22, 2026, sa Magsaysay Hills, Barangay Poblacion, Dakbayan sa Toledo.
Si alyas Diana, 31, minyo, nadakpan uban sa iyang kabit nga si alyas Dok-dok, 24, ulitawo, taga Barangay New Bago, Lungsod sa Asturias.
Ang bana nga si alyas Bitoy, 41, truck driver, taga Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo, nangayo og pakitabang sa Toledo City Police Station hinungdan sa pagkasikop sa duha sulod sa giabangang balay.
Apan gibuhian ra sab si Diana pagkaalas 5 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 23, 2026, human wala mopasaka og kaso ang iyang bana.
Kini maoy gibutyag ni Police Senior Master Sgt. Ramonito Canasa, imbestigador sa Toledo City Police Station, dihang nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu.
Matod niya, niduso si Bitoy og affidavit of desistance batok kang Diana human nangayo og pasaylo ang asawa, gawas pa nihangyo sab ang ilang anak kaniya.
"Ready na unta tanan namong papers pagpasaka'g kaso. Unya niatras siya kay naluoy sa asawa, puwerteng hilak nangayo’g pasaylo," sumala ni Canasa, nga nidugang nga nadala ang bana sa pagluhod-luhod sa asawa.
Gibutyag ni Bitoy ngadto sa kapulisan nga maayo pa ang ilang pagpuyo ni Diana sa unang tulo ka tuig.
Apan nasakpan niya kini makatulo ka higayon nga nakarelasyon og tulo ka managlahing lalaki samtang didto pa sila sa San Carlos City, Negros Occidental, hinungdan nga nibalik sila sa Toledo.
Sa Toledo, nagkauban sila sa trabaho diin checker sa bugasan sa ilang amo si Diana samtang delivery driver sa bugas si Bitoy.
Apan nabungkag na sab ang ilang pagpuyo human nasakpan ni Bitoy nga gikabit sa asawa ang iyang kaubang drayber.
Nibiya si Diana sa ilaha sulod sa 11 ka buwan ug giabandonar sila uban sa ilang anak nga babaye.
Si Dok-dok, nga usa ka crew sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo, mao na ang ikalimang lalaki nga gikalambigitan ni Diana.
Nailaila kini niya sa Facebook ug human sa pipila ka buwan, nag-ipon na sila og puyo.
"Kini lagi daw iyang asawa mangita gyud og pamaagi nga makaesmiringhoy sa lain," dugang ni PSMS Canasa.
Apan gipasulabi ni Bitoy ang kaayuhan sa iyang pamilya ug anak maong gidawat ug gipasaylo gihapon niya si Diana. /