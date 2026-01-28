Nag-idolo ni Bata moasdang sa US

Sugdan sa sumosulbong nga bilyarista sa Pilipinas nga si Rodlin John “RJ” Bautista ang pagharong sa labing maayong mga bilyarista sa kalibutan sa iyang pagsalmot sa Las Vegas Open, nga gikatakda karong Pebrero 18-23, 2026 sa West Gate Las Vegas Resort and Casino.
Si Bautista, kinsa nanganoy nga makasunod sa lakang ni legendary Efren “Bata” Reyes nagkanayon nga andam na siyang mokab-ot sa iyang pangandoy ug nanghinaot siya nga maayo ang iyang ipakita sa torneyo, nga nagdalit og US$150,000 o dul-an sa P9 million.
Sa kasamtangan, grabe ka hugot ang training ni Bautista. / ESL