Nag-ila sa dating app ‘Gilugos’

Nadakpan ang 18-anyos nga estudyante sa kolehiyo sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao human gipasanginlan sa 19-anyos nga babaye’ng estudyante nga nilugos kaniya sulod sa pribadong parking lot sa dalan Jakosalem, Sityo San Roque, Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo alas 7 sa gabii niadtong Martes, Oktubre 20, 2026.
Giila ang suspek sa alyas Jess, taga Dakbayan sa Lapu-Lapu ug nag-eskwela sa kursong Hospitality Management.
Ang biktima nga giila sa alyas nga Shiela, nag-eskwela sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nakit-an sa pipila ka tawo sa Kamagayan ang biktima nga nagdagan, nagkurog sa kahadlok ug nangayo og tabang human nigawas sa parkingan.
Gipangutana siya sa mga nakakita kon unsay nahitabo ug gisaysay niini nga gihilabtan siya sa lalaki.
Gidala dayon ang biktima sa Parian Police Station. Human makuha ang impormasyon ug maila ang suspek, gilusad sa Parian Police Station ang manhunt nga niresulta sa pagkasikop ni Jess sa Barangay Poblacion, Danao sa kaadlawon niadtong Miyerkules, Oktubre 21.
Gidala sab ang biktima sa Pink Room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center alang sa medical examination.
Sa iyang pamahayag, niangkon si Jess nga nagkaila sila sa biktima pinaagi sa social media ug nagkasabot nga magkita sa Dakbayan sa Sugbo. Matod niya, niadto pa sila sa simbahan aron managkot sa wala pa molahos sa lugar nga ilang gikasabutan.
Gisaysay sa suspek nga didto sa ngitngit nga bahin sa parkingan nahitabo ang insidente.
Matod niya, nagtuo siya nga niuyon ang biktima base sa ilang panag-istorya sa Facebook, apan nisibat kini human sa ilang panagkita.
“Sa among chat nisugot siya nga mag-ana gud, pagka-personal na nagkakuan gyud mi nahilabtan gyud siya, mao to paghuman namo nigawas siya ba nidagan lang og kalit, nagtuo ko nga magpaabot ra sa gawas. Pagtan-aw nako, nawala man siya,” matod ni Jess.
Gibutyag sab ni Jess nga andam siyang modawat sa responsibilidad kon momabdos ang biktima, apan nanghimakak nga iya kining gilugos.
Nangayo sab siya og pasaylo sa biktima.
Samtang, nipasalig si Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga paningkamotan sa kapulisan nga mapanubag sa balaod ang suspek.
Gitataw ni Sumalde nga siguruhon sa CCPO nga makadawat sa gikinahanglang tabang ug proteksiyon ang biktima.
Giandam na ang kasong pagpanglugos batok sa suspek samtang gipaabot pa ang resulta sa medical examination sa biktima. / Dugang taho ni April Blanche Cabañog