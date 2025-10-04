Nag-landslide sa Guinsay, Danao

Gisusi sa City Engineering’s Office sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Danao ang nadawat nga report alas 4:50 sa hapon sa Biyernes, Oktubre 3, 2025 nga dunay nahitabong landslide sa Sityo Banaba, Barangay Guinsay bukirang dapit nga giingong epekto sa kanunay nga aftershocks.
Atol sa inspection nasuta nga ang usa ka bungtod na buak apan maayo nalang nga walay kabalayan nga natukod sa lugar.
Padayon ang gihimong monitoring ug gisiguro nga mapabakwit ang mga residente dungan sa pagpadala og mga relief goods sa matag pamilya.
Gawhag ni Mayor Nito Durano ang mga barangay officials nga ilang responsibilidad ang pag assess sa nasakop sa ilang barangay ug itaho dayon sa City Hall ang sitwasyon ug isiguro ang kaluwasan sa ilang konstitwente.
“Pahinumduman nako ang atong barangay officials: it is your responsibility to immediately assess your areas, report situation, ug siguruhon ang kaluwasan sa inyong mga mulopyo. Prompt action at the barangay level and coordination with the City Government is crucial aron malikayan ang dugang peligro ug masiguro ang proteksyon sa katawhan.” matod ni Durano.
Kasamtangan una nga gisirad-an sa mga motorista ang access road paingon sa Sityo Banaba samtang padayon ang clearing operation sa dapit ug duna pay pagdahili sa yuta. / AYB