Nag-masturbate atubangan sa menor de edad, sikop

Kasong acts of lasciviousness ug kalapasan sa RA 7610 ang atubangon sa usa ka 37-anyos nga lalaki human kini nasikop tungod sa pagpasundayag ug pagduwa sa iyang kinatawo atubangan sa usa ka 12-anyos nga batang babaye sa Barangay Ermita, niadtong Miyerkules sa buntag, Marso 4, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas Mel, 37, molupyo sa Brgy. Labogon, Dakbayan sa Mandaue.
Base sa imbestigasyon sa Carbon Police Station, ang biktima naglingkod ug nagduwa uban sa iyang iro sa dalan Escanio sa dihang kalit lang niduol ang suspek sa iyang atubangan.
Sa walay pagduha-duha, gihubo ni Gitgano ang iyang short pants ug gihawiran ang iyang kinatawo samtang nagduwa-duwa niini atubangan sa bata.
Tungod sa kalisang, daling nidagan ang biktima paingon sa iyang inahan samtang naghilak ug nitug-an sa bastos nga gihimo sa suspek.
Sa dihang nigawas ang inahan sa biktima aron susihon ang suspek, naabtan pa niini si Gitgano nga nagpadayon sa iyang law-ay nga buhat samtang nagpagawas sa iyang dila.
“Na-trauma gyud ang akong anak sa iyang nakita,” matod sa inahan kinsa daling nangayo og tabang aron mapadakop ang suspek.
Daling gidakop ang suspek ug kasamtangang natingkagol sa selda sa Carbon Police Station samtang giandam ang tukmang mga kaso batok kaniya. / AYB