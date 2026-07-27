Nag-overheat nga aircon gisusi sa pagkasunog sa 3 ka balay sa Bulacao

Gibanabana nga moabot sa P180,000 ang danyos sa sunog nga niigo sa Saint Jude Acres Subdivision, Phase 1, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo, Lunes sa buntag, Hulyo 27, 2026.
Tulo ka balay sa pamilyang Gorit ang apektado diin usa ang hingpit nga naugdaw samtang duha ang partially burned. Ang maong sunog nagsugod sa panimalay ni Remedios Gorit nga nakapaapekto sa upat ka pamilya o 16 ka indibidwal.
Nagsugod ang maong sunog sa kwarto sa ikaduhang andana sa maong balay ug dali nga nikaylap.
Matod sa mga residente, ang mga nasunog nga balay anaa sulod sa Gorit compound diin pulos ra mga paryente ang nagpuyo niini.
Sila nidugang nga kaduha na kini ka higayon nga nasunogan ang maong compound, apan dali ra sab nga natabang sauna.
Giisa lang sa unang alarma ang maong sunog sanglit dali ra kini natabang sa kabomberohan.
Nakadawat og tawag ang kabomberohan pasado alas 9:00 sa buntag, nakontrolar ang kalayo sa alas 9:21, ug hingpit nga napawong pagka alas 9:46 sa buntag.
Gisusi pa sa Bureau of Fire Protection (BFP) ang usa sa mga anggulo nga nahimong hinungdan sa maong sunog—ang giingong nag-overheat nga aircon.
Wala hinuoy natala nga naangol o nakalas sa maong insidente. / JDG