Nag-shoplift og lotion alang sa iyang skincare

Tungod sa tinguha nga mo-“baby skin” ug mo-guwapo, gibalhog karon sa selda ang usa ka 38-anyos nga lalaki human giingong nangawat og mahalong mga lotion sa usa ka mall sa Fuente Osmeña, sa Cebu City, niadtong Pebrero 24, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Albert, residente sa M.J. Cuenco Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Siya kasamtangang gitanggong sa Abellana Police Station 2.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nisulod si Albert sa mall ug nagpakaaron-ingnon nga kustomer.
Daw nangumpra og lotion apan imbes nga molinya sa cashier, deretso kining nigawas sa establisamento bitbit ang mga kinawat.
Wala hinuon makaikyas ang suspek human siya daling nasikop sa mga security guard sa maong mall.
Sa dihang gipangutana, wala na makalimod ang suspek ug niangkon nga nanguha siya og lotion tungod sa iyang tinguha nga moputi ug mohamis ang panit.
Gibutyag sab niya nga ang sobra sa iyang nakuha iya unta nga ibaligya.
Nasakmit gikan kaniya ang unom ka botelya sa Baby Lotion (400ml) nga mobalor ang tanan og kapin sa P3,789.
Mag-atubang ang suspek og kasong Theft. (JDG)