Nag-shoplift og make-up, birthday gift para sa uyab nasakpan

Lalaki nga mosurpresa unta sa iyang hinigugma nga mag-birthday pinaagi sa paghatag og regalo nga pangpaguwapa, nabalhog na man hinuon sa prisohan sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office (CCPO) human masakpan nga nanguha og pangpahamis sa nawong sa usa ka dakong tindahan sa Colon alas 7:10 sa gabii, Miyerkules, Oktubre 15, 2025.
Ang suspek giila nga si alyas Manuel, 43, ulitawo taga Sityo San Pedro, Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Carbon nga nisulod sa tindahan ang suspek ug nilahos sa cosmetics department ug nanguha’g upat ka foundation nga nagkantidad ang usa sa tag P399 nga mo-total ang tanan og P1,596.
Inay nga moagi sa cashier, nidiretso siya og gawas apan nabantayan na kining daan sa mga house detective sa tindahan hangtod nga siya gidakop.
Rason sa suspek nga iya unta nga surpresahon sa birthday ang iyang hinigugma.
Giangkon sa suspek nga nasulod na siya sa bilangguan kaniadto human madakpan sa kaso sa ilegal nga drugas. (AYB)