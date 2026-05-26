Nag-shoplift og pickleball paddle, nadakpan

Sikop ang 29-anyos nga lalaki human naaktuhan nga nangawat og duha ka pickleball paddle sulod sa usa ka tindahan sa Cebu Business Park, Barangay Luz, Cebu City niadtong hapon sa Lunes, Mayo 25, 2026.
Giila sa Mabolo Police Station ang dinakpan nga si alyas Vic, residente sa Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa imbestigasyon, nisulod si alyas Vic sa usa ka sports store sa sulod sa mall ug nagpakaaron-ingnon nga namili og mga gamit sa nag-trending nga duwa nga pickleball.
Sa dihang nakabantay nga walay nagtan-aw kaniya nga tindera o attendant, daling gikuha sa suspek ang duha ka paddle ug gisulod kini sa iyang backpack, dayong deretso og gawas sa tindahan nga wala mobayad.
Apan nabantayan ang lihok sa suspek sa security guard sa maong mall.
Dihang gipangayuan og resibo, napamatud-an nga wala siya moagi sa kahera.
Nasakmit gikan sa backpack sa suspek ang duha ka pickleball paddle nga nagkantidad og P5,180 ug gi-turn over ang suspek ngadto sa Mabolo Police Station. /