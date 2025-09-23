Nag-sideline og swertres 5 ka tawo gipangpusasan

Lima ka amahan ang gipangdakop sa miaging semana sa lainlaing dapit sa Probinsiya sa Sugbo tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga swertres number game.
Ang lima ka dinakpan pulos niangkon nga napugos sila sa pag-operate sa illegal numbers games tungod sa kakuwang sa kita.
Niadtong Septiyembre 15, 2025, alas 2:50 sa hapon, usa ka lalaki ang nadakpan sa Purok Camansi, Sityo Dapdap, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan. Ang suspek mao si Glare Win Estrera Pitogo, alyas “Darbs,” 36, minyo ug nagpuyo sa maong dapit.
Siya nadakpan human iyang giisyu ang mga illegal swertres numbers ngadto sa mga polis nga nagpakaaron-ingnon nga mopusta. Nakuha gikan kaniya ang usa ka bundle sa stubs nga adunay daghang 3-digit number combinations, usa ka ballpen, ug P200 nga halin sa sugal.
Si Police Lt. Col. Dindo Juanito Alaras, hepe sa Liloan Police Station, maoy nangulo sa Anti-Illegal Gambling Operation human sila nakadawat og impormasyon nga adunay ilegal nga swertres operation sa ilang area of responsibility nga walay permit gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
Sa samang adlaw, alas 3:10 sa hapon, laing suspek ang nadakpan nga giila'ng si Winston Bugtai Gulfan, 50, minyo ug taga Purok Sitaw 3, Sityo Akoje, Brgy. Catarman, Liloan.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka bundle sa stub nga dunay 3-digit number combinations, usa ka ballpen, ug P180 nga halin.
Gipahayag ni Alaras nga padayon silang mogukod niadtong mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga sugal sa Liloan.
Samtang laing tulo ka amahan ang nadakpan sa kapulisan sa miaging semana sa nagkalainlaing dapit sa Lungsod sa Dumanjug.
Ang mga nadakpan mao sila si Vincencio Sandron, 65, taga Brgy. Sima, Iken Ugdamen, 27, minyo, taga Brgy. Poblacion Central, ug Jonjie Oraga, 47, minyo, taga Brgy. Bitoon.
Pulos sila nakuhaan og bundle sa stub nga dunay daghang number combinations sa illegal swertres ug kuwarta nga halin. / GPL