Nag-superman nagdrayb og motor, lisensiya gisuspenso

Nipagawas ang Land Transportation Office (LTO) sa Central Visayas og Show Cause Order (SCO) batok sa rehistradong tag-iya sa usa ka motor nga nalambigit sa usa ka viral stunt video sa Transcentral Highway (TCH).

Sa maong video, nakit-an ang usa ka motorista nga naghimo og “reckless” o delikadong stunt sa dapit sa Red Cliff, TCH sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang drayber ni-posing nga daw si “Superman” ug nibalhin sa iyang paglingkod samtang nagdagan ang sakyanan.

Sa ulahing bahin sa video, kalit nga nituyok ang drayber para mag-U-turn, hinungdan nga nibangga kini sa nagsunod nga motor kaniya.

Ang rehistradong tag-iya mao si Kyle Econas , taga Lungsod sa Consolacion, Sugbo.

Gitumbok nga iyang kalapasan mao ang Reckless Driving ubos sa Republic Act 4136.

Gipailawom siya sa 90-day preventive suspension.

Si Atty. Vincent Francis Bien Santiago, acting chief sa LTO-7 Operations Division, maoy nipirma sa maong order niadtong Pebrero 16, 2026.

Sumala sa ahensya, ang drayber dili angayan nga makahupot og lisensya.

“These acts shown in the viral video endanger the lives and property of other motorists and pedestrians, demonstrating an attitude that disregards the recommended behavior expected of drivers,” matod sa pahayag sa LTO-7 niadtong Martes, Pebrero 17, 2026.

Gimanduan si Econas nga moatubang sa LTO-7 Operations Division ug mosumiter og written explanation niadtong Lunes sa hapon, Pebrero 16.

Si LTO-7 OIC Regional Director Francisco “Franz” Ranches Jr. kusganong nagrekomendar sa permanenteng revocation sa lisensya sa drayber.

Gipahinumdoman sa ahensya ang publiko nga: “Ang pagdrayb usa ka pribilehiyo, dili usa ka katungod.”

“We refuse to wait for a tragedy to occur before taking action. We will not allow reckless individuals to endanger innocent drivers or pedestrians. When safety is compromised by such negligence, the solution is clear: Permanent Revocation,” dugang sa LTO-7. /