Nag-temporary plate di isyuhan og citation

Karong adlawa Dominggo, Septiyembre 1 sugdan ang pagpatuman sa bag-ong guidelines sa Land Transportation Office (LTO) kabahin niining mga sakyanan ug motorsiklo sa kadalanan nga migamit lamang og temporaryo nga plaka.

Sa latest press release sa LTO 7 gipahibalo niini nga wala’y iisyu nga citation ticket alang sa mga motor vehicle ug motorcyle nga migamit og temporary plates.

Kini subay na usab sa memorandum ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II nga giluwatan niadtong Martes, Agusto 27, kabahin sa pagpatuman na sa maong bag-ong kamanduan.

“Non-issuance of citation ticket unless cited for other violation,” tipik sa maong memo.

Kon parahon ang usa ka motorista sa usa ka traffic enforcer, kuhaan ra og hulagway ang official receipt/certificate of registration (OR/CR) ug sales invoice sa sakyanan o motorsiklo niini.

“The picture shall be endorsed to the Operations Division to verify if the plate was already produced, and if it was, the same shall be located,” base sa protocol sa memo.

Atol sa verification, kon ang plaka na-deliver na sa dealer, hatagan kini og notice to explain kon nganong wala pa kini mahatag sa kustomer.

Kon mapamatud-an nga sad-an ang dealer, mag-atubang kini og silot ug multa.

Apan kon makahatag ang dealer og pagpamatuod nga na-release na nila ang plate ngadto sa tag-iya niini ba-o kini gi-flag down, isyuhan og show cause order ang tag-iya ug pahamtangan og kalapasan sa Section II (e) sa JAO 2014-01 ug pamultahon og P5,000.

Sa samang memo gisaysay usab nga ang authorization alang sa mga improvised plates dili na kinahanglan og pirma sa Assistant Secretary apan sa LTO office lamang kon diin kini mi-file sa iyahang duplicate plate request.

Ang mga improvised plates mao kadtong mga nanag-iya og sakyanan ug motorsiklo nga nakadawat na og plaka gikan sa LTO apan kinahanglan og duplicate tungod kay nawagtang ang ilahang orihinal nga plaka, naputol, napapas ang suwat niini o kadtong dili na mabasa ang plate number.

Nasayran nga ang authorization mao kini ang kamatuoran nga mi-file kini og replacement sa bisan asa nga LTO office.

Niadtong Hulyo 1, dihang miisyu ang LTO sa Memorandum Circular No. VDM-2024-2721 which outlines diin nagtakda kini og guidelines sa paggamit sa improvised ug temporary plates.

Sa memo, tanang bag-o nga four-wheeled motor vehicles makagamit lamang og temporary plates sulod sa 15 ka adlaw human nimaisyuhan og sales invoice.

Samtang ang pagamit og temporary plates alang sa motorsiklo, alang lamang kini sa mga motor nga napalit bag-o ang Enero 1, 2023. Sa bag-ong palit, magamit ra ang ilahang motor nga may temporary plates sulod sa 15 ka adlaw human kini maisyuhi og sales invoice.

Sa susamang memo gilatid usab sa LTO ang bag-ong desinyo sa temporary, improvised plates. / PR