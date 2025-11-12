Nag-trade ni Luka gitaktak sa Mavs

Gipalagpot sa Dallas Mavericks isip general manager ug president of basketball operations si Nico Harrison kinsa maoy responsable sa pagka-trade ni Luka Doncic gikan sa Mavericks ngadto sa Los Angeles Lakers.
Gianunsiyo kini sa tag-iya sa Mavericks nga si Patrick Dumont human nagkagidlay ang iyang team sa sayong bahin sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sa kasamtangan, ang Mavericks adunay 3-8 nga rekord.
Sa matag home game sa Mavericks, ang ilang mga sumosunod maninggit og “Fire Nico!” / Gikan sa wires