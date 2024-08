Nag-training dayon og balik si Obiena

Wala pa’y semana gikan sa pagtiklop sa 2024 Paris Olympics, nibalik na dayon si Filipino world No. 2 pole vaulter EJ Obiena sa training.

Nagpakita lang kini sa iyang determinasyon nga makabawi gikan sa iyang kampanya sa Paris Games diin nidakin-as sa iyang mga kamot ang medalya human siya nahiluna sa ikaupat lang nga puwesto.

Gipasabot ni Obiena nga taliwala sa iyang kasinatian sa Paris, daghan gihapon ang nipadangat og suporta kaniya sa social media ug mapasalamaton siya niini.

“I am filled with gratitude for the support of all of you, and to be loved at times like this, by the country that raised me. I am indeed blessed!! Thank you!” Facebook post ni Obiena nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Gitataw ni Oniena nga dili masukod ang maabot sa usa ka atleta sa usa lang ka event sama sa Olympics kon dili sa daghang mga kompetisyon.

“I finished 4th in Paris, close but not good enough. I am not measured by this. I am measured by my career,” pasabot ni Obiena.

“I commit to everyone now, I am back in training, I am back in the game, and I am going to attack the rest of the season and make you proud.”

Gipasabot sa 6’2” nga atleta nga dugangan niya ang iyang paningkamot sa training aron makahatag og dugang dungog sa Pilipinas sa ugma damlag./ESL