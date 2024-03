Nag-una ang dyip

Nagpatong na sa liderato ang kanhi kulatahunong puwersa sa Terrafirma Dyip human niini giligsan ang NLEX Road Warriors, 99-95, niadtong Dominggo, Marso 3, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Dyip ningsaka sa 2-0 nga rekord diin ilahang gikauban sa liderato ang Blackwater Bossing sa sayong bahin sa komperensya.

Sa ikaduhang sunodsunod nga higayon, gipangulohan na sab ni Juami Tiongson ang Dyip pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 18 puntos si Javi Gomez de Liano samtang nihatag og 17 puntos si Stephen Holt.

Sa hinapos nga bahin, ang panagpares nila ni Isaac Go ug JP Calvo ang nagpaseguro nga dili mausik ang paningkamot sa ilang mga kauban pinaagi sa pagpasulod og krusyal nga freethrows.

“We have two wins now, pero ang sabi ko sa kanila every game kailangan manalo kami,” matod ni Dyip coach Johnedel Cardel human nila natupngan ang gidaghanon sa daog nga ilang nahimo sa niaging Commissioner’s Cup.

Mao kini ang labing unang higayon nga nakaposte og 2-0 nga rekord ang Dyip gikan niadtong 2016 Governor’s Cup.

“Hindi namin iniisip na may dalawang panalo kami kasi baka mag-relax sila,” dugang ni Cardel.

“So every game kailangan nasa isip 1-0, 1-0, hanggang makuha namin ang goal namin, which is going to the quarterfinals.”

Ang Road Warriors nahagbong sa 1-1 nga rekord.

Sa laing duwa, gipakaging sa NorthPort Batang Pier ang Converge FiberXers pinaagi sa overtime, 112-104.

Ang Batang Pier ningkatkat sa 1-1 nga rekord samtang ang FiberXers natagak sa 0-2 nga baraha.

Puntos matag usa:

1st game:

Terrafirma (99) - Tiongson 21, Gomez de Liano 18, Holt 17, Calvo 16, Alolino 9, Go 7, Ramos 3.

NLEX (95) - Bolick 29, Nermal 15, Valdez 9, Miranda 7, Ular 7, Anthony 6, Semerad 6, Nieto 6, Marcelo 4, Pascual 4, Herndon 2.

2nd game:

NorthPort (112) - Tolentino 31, Munzon 17, Navarro 16, Flores 14, Bulanadi 8, Yu 8, Calma 7, Zamar 5, Paraiso 3, Adamos 2, Taha 1.

Converge (104) - Stockton 27, Arana 24, Santos 11, Nieto 6, Ambohot 6, Wintston 5, Fornilos 5, Caralipio 4, Zaldivar 3, Melecio 3, Delos 2, Fleming 2, Maagdenberg 2, Balanza 2. / ESL