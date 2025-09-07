Nag-usher og swertres 4 ka tawo nasikop

Tulo ka mga inahan, usa ka ulitawo napusasan sa operasyon sa kapulisan batok sa illegal numbers game nga swertres sa managlahing lugar sa Probinsya sa Sugbo.
Unang napusasan sa kapulisan ang usa inahan sa alas 4:25 sa hapon Biyernes, Septiyembre 5, 2025 sa Sityo Suba, Brgy. Poblacion, Lungsod sa Liloan.
Si Chacha, 57, minyo, nag-usher og swertres, taga Sitio Suba, Brgy. Poblacion, Liloan, napusasan sa mga operatiba sa Liloan Police Station.
Gisundan sa alas 4:40 sa hapon Biyernes sa alas 4:40 sa hapon Septiyembre 5, 2025 sa Purok Dakit Silot, Brgy. Yati, lungsod sa Liloan ug nadakpan si Mayet, 26. Lakip sa nadakpan ang usa ka ulitawo nga giila nga si Von, 29, taga Purok Okra, Brgy. Catarman, Liloan.
Nasikop sab ang usa ka 46 anyos nga inahan, alas 2:20 sa hapon Miyerkulis August 27, 2025 sa Upper Mohon, Brgy. Mohon, Talisay.
Ang mga dinakpan pulos nangatarungan nga tungod sa kawad-on hinungdan nga nangyawat og pagpang-usher sa swertres aron nga gamay kita ikasuporta sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya.
Kasong kalapasan sa RA9287 Illegal Swertres ilang atubangon. / GPL