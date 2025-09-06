Nag-videoke gipangsikop kay ‘nagrambol’ dihang gibadlong

Nagdasok sa bilanggoan ang lima ka mga lalaki nga pulos hubog human matod pa nagrambol sa may Bontores Street, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo mga alas 12:40 sa tungang gabii, Septiyembre 6, 2025.
Ang mga suspetsado giila sa ilang mga alyas nga Eman, 45, Kimoy, 34, Vernie, 41, Arturo, 20, ug Joel, 22, pulos residente sa naasoyng barangay.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, gikataho nga pulos anaa ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang lima nga nagkarambola nga nakahatag og kakuyaw sa mga residente.
Apan sa dugang pakisusi, nasayran nga ang mga suspetsado girespondehan ug gibadlong sa kapulisan tungod kay nag-videoke gihapon kini bisan lapas na sa alas 10 sa gabii, usa ka kalapasan sa Anti-Noise ordinance sa Cebu City.
Dihang wala kini nakauyon sa pagbadlong, didto na nagsugod ang kagubot, hinungdan nga gipangdala sa barangay hall aron husayon apan nagkaguliyang naman hinuon og samot sulod sa barangay hall tungod sa sobrang kahubog.
Tungod niini, gidala nalang ang lima sa buhatan sa Mambaling Police Station.
Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong Alarm and Scandal. / JDG