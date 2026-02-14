Nag-wild sa kaadlawon sa Valentine’s Day, nasikop

Nasagmuyo nga wa na atimana sa iyang inahan, usa ka 35-anyos nga lalaki gidakop tungod sa paghimo og kasamok sa Sitio Panaghiusa, Brgy. Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo, alas 3:10 sa kaadlawon sa Valentine’s Day, Pebrero 14, 2026.
Giila ni Police Major Michael M. Arandia ang suspek nga si Jan Mario Teleron Ayson, 35, walay trabaho, ug residente sa maong dapit.
Ang suspek gidakop human nireklamo ang iyang inahan nga si Marites Teleron Ayson, 59, usa ka biyuda.
Suma sa report, nasuko ang suspek kay bisan sa iyang pagkatulog, di siya hatagan og banig hinungdan sa iyang pag-wild.
Gituohan sa kapulisan nga giluom-luom lang sa suspek ang giingong wa pag-atiman sa iyang inahan kaniya.
Kagahapon sa kaadlawon gipagawas na gyud sa suspek ang iyang kasuko hinungdan sa iyang pag-wild apan gidakop na hinuon.
Giingong nanghagad og away si Jan Mario, sige og siyagit og mga bastos nga mga pulong nga nakapahadlok sa mga silingan ug nakatugaw sa kalinaw.
Daling niresponde ang mga sakop sa Barangay Public Safety Officer (BPSO) nga gipangulohan ni Romel Solivio ug ilang nasikop ang suspek samtang anaa pa sa akto sa paghimo og kasamok.
Gidala dayon ang suspek sa buhatan sa kapulisan aron i-turn over .
Ang suspek mag-atubang og kasong Alarm and Scandal ug kasamtangan nabilanggo samtang nagpaabot sa pormal nga pagpasaka sa kaso batok kaniya. / PRL