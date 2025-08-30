Nagbaguod sa pagdala 3 ka manok igtatari, sikop

Nadakpan ang kawatan ug naluwas ang tulo ka mahalon nga mga manok igtatari human nagkalisod sa pagbitbit niini atol sa iyang pag-ikyas niadtong Biyernes, alas 1:30 sa kaadlawon, sa JNT Apartment, Logarta St., Barangay Linao, Talisay City.
Giila ang nadakpan nga si Justin Sedenio, 20, ulitawo, taga Barangay Ocaña, Dakbayan sa Carcar nga gitanggong sa Talisay City Police Station.
Ang biktima nailhan nga si Jesico Balerciaga Magsayo, 52, residente sa JNT Apartment, nga nibutyag sa kapulisan nga nadala na unta sa suspek ang iyang tulo ka manok.
Nadakpan si Sedenio pinaagi sa citizen's arrest sa duha ka batan-on nga silingan sa biktima nga sila si alyas Greggy, 21, ug alyas Niño, 16.
Nakita sa duha ka batan-on nga naglisod og bitbit ang suspek sa tulo ka manok samtang kini nagdagan.
Giturn-over dayon sa biktima ug sa mga saksi ang suspek ngadto sa mga pulis. / GPL