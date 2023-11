Nagbangis ang Timberwolves

Sa mga milabay nga tuig, daw kanunay mawani sa lahutay ang Minnesota Timberwolves, apan sa sayong bahin karon nga season sa National Basketball Association (NBA), sukwahi ang gipakita sa maong team ug sila nagbangis sa ilang unang mga duwa.

Ang bag-o nilang biktima mao ang New Orleans Pelicans, 121-120, nga gibihag pinaagi sa running floater ni big man Karl-Anthony Towns sa nahabiling 5 segundos sa duwa mismo sa korte sa Pelicans sa Dominggo, Nobiyembre 19 (RP time).

Gipapas sa Timberwolves ang 14 puntos nga labaw sa Peli­cans sa nahabiling 7:32 aron pakagingon ang ilang kontra.

Tungod niining kadaugan, misaka ang Timberwolves sa No.1 team standings sa Western Conference, katabla nila ang defending champion Denver Nuggets nga adunay 9-3 (win-loss) nga baraha.

Sukwahi kini sa mga milabay nga tuig nga kanunay apiki ang Timberwolves sa standing.

Si Towns mitapos sa duwa nga adunay 29 puntos ug siyam ka assists lakip na ang bayanihon niya nga itsa.

“You play the whole game to hopefully have an opportunity to be in that situation; I looked at it as the funest part of the night,” matod ni Towns. “This game’s supposed to be fun and I had a lot of fun in that situation.”

Ang high-scoring Minnesota guard nga si Anthony Edwards na foul-out 10 segundos ang nahabilin sa duwa sa iyang pagbantay kang Brandon Ingram sa perimeter. Nakatampo siya og 23 puntos.

Higayon na unta ni Ingram nga palapdan ngadto sa dos puntos ang ilang labaw apan nasipyat niini ang usa sa duha ka free throws, nga miresulta sa game-winning shot ni Towns alang sa Timberwolves.

“Our execution went away a little bit,” sigon ni Ingram. “I don’t think I did a good job of kind of settling us down, getting into plays and trying to get the right execution down the stretch.”

Naglabaw pa ang New Orleans,108-94, human maka tres si Matt Ryan, apan nausab ang momentum human nakuha ni Herb Jones iyang ikalima nga foul.

Didto na nagsugod pag rally ang Minnesota.

“It was a tough game for us. We were behind the score the whole game,” matod ni Minnesota cen­ter Rudy Gobert.