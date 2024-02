Nagbangis na sab ang PHL Gilas

Ningsandig na sab ang host Gilas Pilipinas nila ni naturalized player Justin Brownlee ug Kai Sotto aron makmakon ang bisitang Chinese Taipei, 106-53, sa 1st window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 25, 2024, sa Philsports Arena.

Gipangulohan ni Brownlee ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos ug 12 ka rebounds samtang nidugang si Sotto og 18 puntos ug 10 ka rebounds.

Sa kadaugan, naharos pagdaug sa Gilas ang ilang duha ka mga tahas sa 1st round.

Sa premiro nilang tahas, gipangmakmak sab sa Gilas ang Hong Kong, 94-64, sa pagpangulo gihapon nila ni Brownlee ug Sotto.

“I really like the way we worked. We worked hard on both sides of the floor and did that for 40 minutes,” matod ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Ang Gilas maoy nakamugna sa nag-unang 10 ka mga puntos sa pagsugod pa lang sa duwa ug human niini, kontrolado na sa mga Pinoy ang tanan hangtod na sa katapusang gutlo.

Human sa 1st window, ang Gilas nakig-uban sa New Zealand sa ibabaw nga bahin sa Group B diin parehong naggunit og 2-0 nga rekord ang duha ka mga kampo.

Ipadayon sa Gilas ang ilang kampanya sa qualifiers sa 2nd window karong Nobiyembre, 2024.

Apan sa dili pa niini, ang Gilas mopakita una og aksyon sa Fiba Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia karong Hulyo, 2024.

Puntos matag usa;

Gilas Pilipinas (106) – Brownlee 26, Sotto 18, Oftana 13, Ramos 12, Tamayo 11, Quiambao 10, Aguilar 8, Perez 4, Newsome 2, Thompson 2.

Chinese Taipei (53) – Liu 13, Lin 8, Wang 6, Z.R. Hseih 6, Chang 4, Lin C.C. 3, Lin C. 2, Gao 2, Chen 2, Yu 2. Quarters: 26-13; 52-27; 82-41; 106-53. / ESL