Nagbangis si Eala sa Sao Paulo

Hingpit nga dominasyon ang gihimo ni Filipina tennis ace Alex Eala batok ni Yasmine Mansouri sa France, 6-0, 6-2, sa pagsugod sa iyang kampanya sa SP Open Round of 32 sa Miyerkules sa buntag, Septiyembre 10, 2025 (PH time), sa Sao Paulo, Brazil.
Si Eala, kinsa lab-as pa sa iyang kalampusan sa WTA 125 Guadalaja Open sa Mexico nga nagtuboy kaniya sa world ranked No. 61, nagkinahanglan lang og usa ka oras ug 10 ka mga minutos aron idispatsar si Mansouri.
Gikan sa pagsugod, siyam ka sunodsunod nga kadaugan ang naposte ni Eala una nakabawos ang ranked No. 380 nga si Mansouri, nga sa 2nd set na nahitabo.
Sa ika-13 nga duwa, sikit ang hinampakay una nakuha ni Eala ang kadaugan nga naghatag kaniya og 5-2 nga labaw sa 2nd set.
Pagkasunod niini, nagbangis na sab si Eala aron irehistro ang labing una niyang kadaugan sa usa ka nasod sa South America.
“This is my first time in Brazil and my first time in South America, actually, so I’m so happy to see that the crowd is so lively,” matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
“I didn’t expect so many people to come out and watch me play. I guess I was a bit lucky to be sandwiched in between two great Brazilians, so I’m just happy to be here and to be able to play well.”
Sa sunod niyang tahas ning WTA 250 event, kontrahon ni Eala si No. 188 Julia Riera sa Argentina sa Round of 16 karong Huwebes, Septiyembre 11. / ESL