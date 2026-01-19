Nagbangis si Morant sa London

Nimugna og 24 puntos ug 13 assists si Ja Morant aron pangulohan ang kadaugan sa Memphis Grizzlies batok sa Orlando Magic, 126-109, kagahapon, Lunes, Enero 19, 2026 (PH time), sa usa ka duwa sa National Basketball Association (NBA) sa London diin adunay nibaraw atol sa pagkanta pre-game US natonal anthem.
Sama sa naandan, tataw nga grabe ang kahinam sa mga tumatan-aw nga nagtapok sa 20-seat O2 Arena sa ika-10 nga duwa sa NBA sa London, United Kingdom.
Apan adunay tensyon nga nitumaw dihang usa ka tawo ang kalit lang nisinggit og “leave Greenland alone!” atol sa pagkanta ni Vanessa Williams sa pre-game US national anthem.
Ang maong singgit nga giabibahan sa mga tumatan-aw, nagsilbeng usa ka aksiyon sa pagprotesta kabahin sa plano ni US President Donald Trump nga kontrolahon ang autonomous Danish territory.
Dali nga nag-viral ang video niining maong senaryo nga gi-post sa social media.
Taliwala sa tensyon, hapsay ra nga nahuman ang duwa diin sayo nga nagbangis si Morant sa iyang pagbalik gikan sa pagkaangol (right calf contusion) nga maoy hinungdan nga nakapalta siya sa niaging unom ka duwa sa Grizzlies.
"It felt good. Especially to be able to do this -- first time playing a real overseas game ... I needed it," matod ni Morant kabahin sa iyang pagbalik og duwa.
Pagsugod pa lang, nanginit dayon ang opensa ni Morant ug nakamugna na siya og 20 puntos ug 10 assists sa halftime diin nakaposte na og dakong labaw ang Grizzlies, 72-53.
Human niini, kontrolado na sa Grizzlies ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.
Giangkon ni Orlando coach Jamahl Mosley nga naghatag kanila og dakong problema kon unsaon pagdepensa si Morant.
"His speed, his intensity, his energy level, when he gets on the court he's a tough guard. He's a lightning bolt getting downhill," matod ni Mosley.
Si Jock Landale nidugang og 19 puntos samtang niamot og 17 puntos si Jaren Jackson Jr. alang sa Grizzlies. / Gikan sa wires